Госслужащим и силовикам в Казахстане запретили играть в азартные игры

В Казахстане госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов запретили принимать участие в азартных играх. Соответствующие изменения в закон, регулирующий ведение игорного бизнеса в стране, одобрил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

В список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари, включены также военнослужащие, руководители бюджетных организаций, а также граждане, состоящие в реестре должников.

«Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них», - говорится в сообщении.

За несоблюдение правил предусмотрено увольнение.