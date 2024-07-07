В ЕС с 7 июля некоторые типы автомобилей должны быть оснащены «черными ящиками»

С 7 июля некоторые типы впервые зарегистрированных автомобилей должны быть оснащены так называемыми черными ящиками. Это обязательство, наложенное Европейским союзом.

«Черные ящики» будут отслеживать и записывать различные параметры, среди которых: продольное и поперечное ускорение, вращение автомобиля, давление в тормозной системе, угол поворота рулевого колеса и обороты двигателя. Также будет фиксироваться работа систем безопасности, таких как подушки безопасности, ремни безопасности и их преднатяжители.

Ожидается, что это облегчит определение причины возможной аварии. В случае смертельных аварий, когда не было свидетелей, они могут предоставить важную информацию о ходе происшествия. Они также могут послужить доказательством в суде, если возникнет спор по поводу аварии.

На данный момент обязательство будет распространяться на определенные виды транспортных средств — легковые автомобили и фургоны полной массой менее трех с половиной тонн. В автобусах и грузовиках массой более 3,5 тонн установка приборов будет обязательной с 7 января 2026 года.

С помощью этих устройств можно будет внедрить более эффективные профилактические меры, которые будут способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий и повышению безопасности всех участников дорожного движения.

Согласно правилам ЕС, производители автомобилей должны гарантировать, что данные с «черных ящиков» будут защищены от манипуляций и будут анонимными.