Литва ведет переговоры с американской компанией о производстве боеприпасов

Литва ведет переговоры с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman о создании в стране линии по производству 30-мм боеприпасов. Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.

"Мы ведем переговоры ... Больше о производственной линии", – сказал он.

Кащюнас назвал литовский оружейный завод Giraitės как возможное место производства боеприпасов, сообщают литовские медиа.

"Не вдаваясь в детали, все варианты открыты...Я думаю, что производство 30-мм боеприпасов может быть интегрировано в Giraitė", – добавил он.

В начале недели глава Минобороны Литвы рассказывал, что ведутся переговоры с двумя потенциальными крупными международными инвесторами в производство оружия и боеприпасов в Литве.

Первый инвестор, по его словам, будет производить 30-мм боеприпасы для боевых машин пехоты, а второй будет производить БМП, которые Литва также будет покупать.

Northrop Grumman – крупнейший в мире производитель боевых и учебных боеприпасов среднего калибра и систем вооружения.