Чехия не признает загранпаспорта РФ без биометрических данных

Чехия не признает загранпаспорта Российской Федерации без биометрических данных.

Нахождение на территории Чехии граждан России с паспортом старого образца, без биометрических данных, позволяющих идентифицировать предъявителя, например, по чертам лица и отпечаткам пальцев, будет считаться нелегальным. Об этом чешскому информационному агентству ČTK сообщили в Министерстве иностранных дел.

Чехия проинформировала об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и предложила другим государствам предпринять аналогичные действия. Подобные меры ввела также Дания.

«Если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, его пребывание здесь будет рассматриваться как нелегальное. Паспорта старого образца гораздо легче фальсифицировать и вносить в них изменения, чем в биометрические», – информировала ČTK Мариана Вернер из отдела коммуникаций министерства.

«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного саботажа. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен предъявить достоверный документ. А для этого, в случае россиян, уже будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, с которыми, в частности, прибыли убийцы в Врбетице», – заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Чехия подозревает двух офицеров российской секретной службы ГРУ во взрывах складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешское правительство ранее заявило, что причиной катастрофы стала именно диверсия ГРУ, к таким выводам пришли чешские спецслужбы. Полиция сообщила о причастности ко взрывам агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Британские следователи обвиняют тех же людей в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Липавский намерен и далее продвигать в Европейском союзе необходимость ограничения передвижения российских дипломатов в Шенгене.

«Это еще один инструмент шпионажа против демократических стран», – считает глава МИД Чехии.