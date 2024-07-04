Последнее обновление: 04.07.2024 17:15

Санкции в отношении Московской биржи затруднили работу банков в Кыргызстане

Новый пакет санкций, введенный американским Минфином против Московской биржи, затруднил работу ряда организаций по всему миру. Об этом заявил председатель правления «Айыл Банка» Тилек Алимджанов.

Отмечается, что в конце июня представителей кыргызстанских банков посетили американские чиновники с целью установить, как в бывшей республике СССР сотрудничают с Россией, как идут обмены средств и как выстроены рабочие процессы. По словам Тилека Алимджанова, местные банки ощутили последствия против новых санкций и западные партнеры стремятся оградить их от российского рынка.

«Самой большой проблемой на сегодня является то, что мы не знаем, какие санкции американцы и европейцы завтра введут и какие правила и нормы установят, чтобы мы могли переводить деньги. Мы доллары или евро отправляем через наших корреспондентов, и с каждым днем вносятся какие-то правила в их работе, и нельзя предугадать, что будет. Как мы с этим боремся и что можем предложить? Ничего. К сожалению, есть «Большой брат», который пытается навязывать свои правила», - добавил представитель банка в рамках конференции TokenTalks, которую организовала лицензированная биржа TokenSpot.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование