В партии власти Грузии назвали "прямой атакой на страну" критику от ПА ОБСЕ

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили о "прямой атаке" на страну из-за критики в адрес их действий в декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

По итогам сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте приняли документ, содержание которого посвящено преимущественно Украине, однако есть блок и о Грузии. В нем критикуется ряд шагов "Грузинской мечты", в частности принятие скандального закона об "иноагентах". ПА ОБСЕ выразила намерения пристально следить за тем, как будут проходить выборы в Грузии, чтобы выявить потенциальные антидемократические тенденции.

На документ отреагировал глава комитета парламента Грузии по внешним связям, руководитель грузинской делегации в ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе.

"Воспринимаю это как целенаправленную атаку против нашей страны, не говоря о многих других обвинениях – например, будто новый закон о прозрачности ограничит свободу слова и собраний, что, прямо говоря, ложь", – заявил он.

Чиновник заявил, что Франция и Канада якобы недавно приняли аналогичное законодательство, но к ним претензий не предъявляют.

"В резолюцию вошел целый ряд непонятных положений, и это вызывает большое сожаление", – сказал премьер Ираклий Кобахидзе, добавив, что не хочет давать пространных комментариев по этому поводу.

Депутаты "Мечты" отказались голосовать за резолюцию. Сначала они протестовали против пункта о необходимости примирения "контролируемой Тбилиси Грузии, Абхазии и Южной Осетии" – делегация настаивала, что формулировки противоречат принципам территориальной целостности страны. В конце концов пункт изъяли из документа и оставили только призыв к выводу российских войск и важность так называемых Женевских дискуссий. Однако в итоге депутаты от "Мечты" все равно не голосовали.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.