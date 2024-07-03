Последнее обновление: 03.07.2024 14:59

Первую "умную" дорогу начали строить в США

Стартап Cavnue, поддерживаемый компанией Alphabet, начал строительство первой "умной дороги" в США на трехместном участке автомагистрали 94 в Мичигане. Об этом сообщает Axios.

Этот проект разрабатывает систему отслеживания Департамента транспорта штата Мичиган и водителей на шоссе, чтобы информировать о потенциальных проблемах на дороге, таких как препятствия, аварии и пробки.

Проект пилотной программы находится между Энн-Арбором и Детройтом, а позже планируется расширить "умную дорогу" еще на 64 километра в шесть этапов, соединяющих оба города. Система работает с помощью столбов, содержащих сенсорные модули, вычислительные модули и коммуникационное оборудование.

Камеры, расположенные вдоль дороги, контролируют состояние проезжей части, анализируют изображение и посылают уведомления MDOT и подключенным водителям. Цель проекта – уменьшить пробки на дорогах, избежать аварий и повысить эффективность управления дорожным движением.



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