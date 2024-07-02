В Швеции бабушки и дедушки могут получать деньги за уход за внуками

В понедельник в Швеции вступил в силу новый закон, который позволяет бабушкам и дедушкам брать оплачиваемый отпуск по уходу за внуками до трех месяцев первого года жизни ребенка. Об этом сообщило агентство AP.

Это произошло через 50 лет после того, как скандинавская страна стала первой в мире, которая ввела оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для отцов, а не только для матерей.

Согласно закону, родители могут передать часть своего пособия по уходу за ребенком бабушкам и дедушкам ребенка.

По данным Агентства социального страхования, государственного органа, который администрирует систему социального страхования, родители могут передать максимум 45 дней, тогда как одинокий отец может передать 90 дней.

В Швеции государственное пособие выплачивается в течение 480 дней, или около 16 месяцев, на каждого ребенка. Из них компенсация за 390 дней рассчитывается на основе полного дохода человека, тогда как за оставшиеся 90 дней люди получают фиксированную сумму в размере 180 крон ($17) в день.

В Швеции существуют также другие льготы для родителей: они могут работать сокращенную продолжительность рабочего дня, пока ребенку не исполнится 8 лет, а государственные служащие могут работать сокращенную продолжительность рабочего дня, пока ребенку не исполнится 12 лет.

Следует отметить, что Швеция, Норвегия и Исландия предлагают наиболее благоприятную в Европе политику для молодых семей.