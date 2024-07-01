Несколько баз США в Европе повысили готовность из-за террористической угрозы

Несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности в выходные из-за опасений террористической атаки. Об этом телеканалу CNN сообщили два американских чиновника.

Военные базы США, в том числе гарнизон армии в Штутгарте, где расположена штаб-квартира американского Европейского командования, в воскресенье повысили уровень боевой готовности до уровня "Чарли".

Этот статус "применяют, когда происходит инцидент или поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность террористических действий или нападения на личный состав или объекты", – сообщили в армии США.

Один из американских чиновников, находящихся на базе в Европе, сказал, что они не видели такого уровня угрозы "по меньшей мере 10 лет".

Представитель Европейского командования Вооруженных сил США, капрал Дэн Дэй сказал, что командование "постоянно отслеживает среду безопасности, чтобы гарантировать, что его персонал проинформирован и наилучшим образом подготовлен для обеспечения безопасности своей личности, семьи и близких".

"Как всегда, USEUCOM советует персоналу на европейском театре боевых действий сохранять бдительность и быть всегда начеку", – сказал Дэй.

Пока не понятно, какие именно разведывательные данные вызвали усиленные меры безопасности.

В то же время в Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Во Франции к мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.