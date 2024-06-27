Финляндия за €163 млн купит два самолета для наблюдения за границей с РФ

Финляндия приобретет у американской компании Sierra Nevada Corporation два самолета наблюдения за €163 миллиона для патрулирования своей восточной границы с Россией. Об этом сообщает финская пограничная служба.

Самолеты, которые будут произведены канадской компанией Bombardier и оборудованы для нужд пограничной службы компанией Sierra Nevada, заменят устаревшие двухмоторные турбовинтовые самолеты в 2026 и 2027 годах.

Они также будут оснащены передовыми техническими системами и современными датчиками наблюдения.

"Новые самолеты-разведчики значительно усилят способность Финляндии в выполнении задач по охране границ и безопасности на море, что является важным в нашей трудно предсказуемой среде безопасности", – сказал в своем заявлении начальник отдела пограничной и береговой охраны Матти Сарасмаа.