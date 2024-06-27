Греция вводит шестидневную рабочую неделю

В Греции с 1 июля 2024 года многие работники, занятые в промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в сфере некоторых видов услуг, должны будут работать шесть дней в неделю, если так решит их работодатель.

За шестой день им будет выплачиваться надбавка в размере 40% дневной зарплаты.

На туризм и сферу общественного питания это правило не распространяется: там пятидневная рабочая неделя ушла в прошлое еще в 2023 году. По мнению властей, новый закон о шестидневке упростит управление в компаниях, сократит до шести месяцев испытательный срок для принятых на работу и сделает более прозрачными сверхурочные.

Еще до вступления в силу закона о шестидневной рабочей неделе греки стали самыми большими трудоголиками в Европе. Работая в среднем 41 час в неделю, они превосходят по этому показателю граждан всех остальных стран-членов ЕС, имея при этом, согласно данным Евростата, довольно низкие доходы.