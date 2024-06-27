Президент Кении отказывается от повышения налогов после беспорядков в стране

Президент Кении Уильям Руто в среду отозвал запланированное повышение налогов, поддавшись давлению протестующих, которые штурмовали парламент, начали демонстрации по всей стране и угрожали новыми акциями на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Протестное движение переросло из осуждения повышения налогов в Интернете в массовые митинги с требованием политического переворота в условиях самого серьезного кризиса за два года президентства Уильяма Руто.

Руто объявил, что не подпишет финансовый законопроект, предусматривающий повышение налогов, на следующий день после того, как в результате жестоких столкновений между полицией и протестующими на ассамблее и по всей стране, по данным медиков, погибли по меньшей мере 23 человека и десятки получили ранения.

"Внимательно слушая народ Кении, который громко заявил, что не хочет иметь ничего общего с этим финансовым законопроектом 2024, я уступаю. И поэтому я не подпишу финансовый законопроект 2024 года, и впоследствии он будет отозван", - сказал он в телевизионном обращении к законодателям.