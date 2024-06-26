Кабмин Литвы одобрил денонсацию договора с РФ о двойном налогообложении

Кабинет министров Литвы одобрил денонсацию межправительственного соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Решение об этом было принято на еженедельном заседании кабинета, сообщила правительственная пресс-служба.

"Денонсируемый договор был направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Россией. Литва в настоящее время не заинтересована в укреплении этих контактов, так как они противоречат национальным интересам", - привела пресс-служба заявление Минфина, который представил инициативу.

Одобренный правительством документ передается на окончательное утверждение в Сейм.

Межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения было подписано в 1999 году. Процесс его расторжения был запущен нотами МИД Литвы и России от августа 2023 года и февраля 2024 года. Министерство иностранных дел Литвы также предлагает расторгнуть двусторонние договоры с РФ и Беларусью о торгово-экономическом сотрудничестве и заменить их многосторонними соглашениями.