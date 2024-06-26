Суд в США освободил основателя WikiLeaks из-под стражи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду был освобожден Федеральным окружным судом США на острове Сайпан после того, как в рамках сделки с американскими властями признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже.

Согласно информации, Ассанж вскоре вылетит домой в Австралию.

В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление.

"Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена", - ответил Ассанж.

При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, "защищала" его журналистскую деятельность.

Джулиан Ассанж 24 июня покинул лондонскую тюрьму строгого режима "Белмарш", где находился 5 лет. Журналиста освободили после того, как он заключил сделку с Министерством юстиции США.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения по 17 пунктам, ему вменяли в вину "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о публикации около 700 тысяч засекреченных документов о военной и дипломатической деятельности США начиная с 2010 года. В документах содержалась информация о военных действиях США в Ираке и Афганистане. Журналисту грозило 175 лет тюремного заключения.