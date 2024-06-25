Последнее обновление: 25.06.2024 16:51

К охране границы с Беларусью присоединилась военная жандармерия Польши

Военнослужащие военной жандармерии Польши с 24 июня начали службу на границе с Беларусью.

"Жандармы будут выполнять задачи по патрулированию, контролю поведения толпы, а также будут проводить тренировки для военнослужащих специального подразделения Podlasie по обеспечению общественной безопасности и порядка", - написало ведомство в X (Twitter).

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск постановил направить дополнительные силы польской армии и полиции на польско-белорусскую границу после того, как неизвестный мигрант нанес ножевое ранение польскому солдату. В результате полученных ран военный скончался. С начала года погранслужба зарегистрировала более 19 тыс. попыток нелегального перехода мигрантами границы республики со стороны Беларуси.



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