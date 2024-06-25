В нефтегазовых компаниях Казахстана обнаружили хищения на $2 млн

В Мангистауской области на западе Казахстана проверяют пять нефтегазовых компаний, где выявили хищения на 1 млрд тенге (свыше $2 млн). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что должностными лицами ТОО «Ойл транспорт корпорейшн» приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге ($3,2 млн). При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге ($857 тыс.). Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге ($235 тыс.) за услуги не функционирующей спецтехники», - говорится в сообщении.

ТОО «Ойл транспорт корпорейшн» — дочернее предприятие нацкомпании «Казмунайгаз».

На еще одном предприятии — West Oil Software (подрядчик «Ойл транспорт корпорейшн») выявлены факты выплаты более 400 млн тенге ($857 тыс.) нетрудоустроенным лицам, а также необоснованного начисления зарплаты, в том числе близким родственникам руководства компании, отметили в прокуратуре.

Возбуждены пять уголовных дел по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. В рамках расследования задержаны четверо руководящих должностных лиц указанных организаций.