В России заблокируют доступ к более 80 европейским СМИ

В России заблокируют доступ к 81 европейскому СМИ. Решение принято в ответ на запрет вещательной активности трех российских изданий (РИА "Новости", "Известий" и "Российской газеты") в 14-м пакете санкций ЕС.

Как сообщает российский МИД, решение вступает в силу с 25 июня.

Под блокировку в России попадут сайты изданий из 25 стран ЕС, в том числе Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Швеции, Польши и Финляндии, Мальты, Ирландии, а также общеевропейских СМИ.

Среди попавших под запрет в РФ европейских СМИ значатся: Der Spiegel; El Mundo; El Pais; La Stampa; La Repubblica; телекомпания RAI (Италия); Radio France; Die Zeit; Frankfurter Allgemeine Zeitung (faz.net); гостелевидение Испании Televisión Española; телеканал Belsat; Irish Times; Helsingin Sanomat; Le Monde; Agence France-Presse; Politico; Euobserver; литовское агентство LRT; эстонская версия портала Delfi; гостелерадиокомпания ORF из Австрии; Ceska Televize; интернет-портал Seznam Zpravy; словацкий портал Dennik N.

"В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам", – говорится в сообщении МИД РФ.