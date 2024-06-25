Tesla отзывает свыше 23 тыс. электропикапов Cybertruck

Американская Tesla отзывает более 23 тыс. электропикапов Cybertruck. Об этом сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В том числе почти у 11,7 тыс. машин существует вероятность неисправности электродвигателя привода стеклоочистителя лобового стекла ("дворников"), что может ухудшить видимость и повысить риск аварии.

Кроме того, свыше 11,38 тыс. Cybertruck отзываются из-за проблемы с обшивкой багажника, которая может быть неправильно прикреплена. Такой дефект может привести к тому, что обшивка оторвется и создаст опасность на дороге для других автомобилистов.

Tesla заявила, что ей неизвестно о каких-либо ДТП, случаях получения травм или гибели людей в связи с этими проблемами.