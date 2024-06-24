Apple грозит штраф от ЕС в размере до 10% ее глобального годового дохода

Брюссель обвинил Apple в подавлении конкуренции в своем магазине приложений, что стало первым случаем, когда регуляторы ЕС применили новые цифровые правила к крупной технологической группе. Об этом пишет газета Financial Times.

Регуляторные действия Еврокомиссии подпадают под действие Закона о цифровых рынках - строгие правила, призванные сломать доминирование крупных технологических платформ и помочь стартапам.

Если компанию Apple признают виновной, ей грозит штраф в размере до 10% ее глобального годового дохода. Штрафы могут вырасти до 20% в случае повторного нарушения, заявили в ЕС.

Предварительные выводы комиссии должны быть окончательно сформулированы в течение одного года с момента начала официального расследования в марте.

Тьерри Бретон, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, сказал: "Новым лозунгом Apple должен стать "действовать иначе". Сегодня мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы убедиться, что Apple соблюдает правила DMA".

Еврокомиссия, исполнительный орган блока, также объявила в понедельник, что расследует, не нарушает ли Apple правила блока, установленные для разработчиков.

Эти сборы включают плату в размере 50 центов за каждую загрузку, которую компании должны платить, если их приложением пользуются более 1 млн человек.

В рамках нового расследования по вознаграждению разработчиков Брюссель заявил, что изучает, не накладывает ли Apple слишком много ограничений для пользователей на загрузку и установку альтернативных магазинов приложений.

Брюссельские регуляторы обеспокоены ограничениями, которые Apple накладывает на способность разработчиков "свободно управлять своими клиентами".

Apple заявила, что "внесла ряд изменений для соблюдения DMA в ответ на отзывы разработчиков и Европейской комиссии".

"Мы уверены, что наш план соответствует закону, и, по нашим оценкам, более 99 процентов разработчиков будут платить Apple такое же или меньшее вознаграждение по новым условиям ведения бизнеса, которые мы создали", - заявили в компании.