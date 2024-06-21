Последнее обновление: 21.06.2024 16:29

На Балканах масштабный блэкаут: три страны остались без света

Черногория, Босния и большая часть Адриатического побережья Хорватии, где температура приблизилась к 40°C, подверглись масштабному отключению электроэнергии в пятницу. Об этом сообщает черногорский распределитель электроэнергии CEDIS и местные СМИ.

"Почти вся территория Черногории обесточена из-за перебоев в работе сети", - говорится в сообщении CEDIS.

Репортер Reuters сообщил, что столица Сараево, города Баня-Лука и Мостар обесточены. Местные СМИ сообщают об отключении электроэнергии по всей стране.

Хорватская энергокомпания HEP заявила, что отключение в некоторых частях страны было вызвано "международным возмущением, которое повлияло на несколько стран".

"Хорватский оператор системы передачи проводит анализ вместе с системными операторами соседних стран, чтобы определить причину", - говорится в сообщении.

Компания HEP заявила, что запустила свои производственные мощности на полную мощность, чтобы обеспечить "поставки в кратчайшие сроки".

Большая часть Адриатического побережья Хорватии осталась без электричества, сообщило государственное телевидение HRT. Оно сообщило, что движение в прибрежном городе Сплит остановилось после того, как светофоры перестали работать. По всему городу были слышны сирены машин скорой помощи.

Албанский телеканал Top Channel сообщил, что ряд городов, включая столицу Тирану, остались без электричества. Ссылаясь на источники, он сообщил, что причиной обесточивания стала неисправность интерконнектора в Черногории.

На форуме Reddit под новостью об отсутствии электроснабжения на Балканах пользователи из западной Польши пишут, что примерно 20 минут у них тоже не было света. Подобная ситуация возникла в Албании.



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