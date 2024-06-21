Последнее обновление: 21.06.2024 16:29

Россия намерена упростить визовый режим с рядом стран

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На данный момент между странами БРИКС «по большей части» хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов, считают в министерстве.

«В тех единичных случаях, где этого нет, — ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии», - сказал Решетников, которого цитируют росСМИ.

Таким образом, в обозримом будущем на границе ЕС можно ожидать еще больший наплыв нелегальных мигрантов и обострение ситуации.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование