В Беларуси изменились основания возврата использованных на оплату медуслуг средств семейного капитала

Постановлением Министерства здравоохранения № 88 от 7 мая 2024 г. внесены корректировки, касающиеся уточнения оснований и сроков возврата неиспользованных денежных средств семейного капитала, перечисленных организациям здравоохранения на получение медицинских услуг.

В частности, изменениями предусмотрено, что после перечисления ОАО «АСБ Беларусбанк» денежных средств организация здравоохранения: обеспечивает своевременное и качественное оказание платных медицинских услуг в соответствии с условиями договора; выполняет иные обязанности, предусмотренные договором.

Дополнительно установлено, что возврат неиспользованных денежных средств семейного капитала, перечисленных на получение платных медицинских услуг, осуществляется организацией здравоохранения в ОАО «АСБ Беларусбанк» в течение десяти рабочих дней со дня наступления основания для их возврата.

Основаниями для возврата являются:

расторжение договора;

подписание (неподписание) документа, удостоверяющего приемку выполненных работ в разрезе оказываемых стоматологических услуг от 90 до 360 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет организации здравоохранения;

подписание документа, удостоверяющего приобретение медицинских изделий и лекарственных средств.

Предусмотрена переходная норма, которая устанавливает, что средства семейного капитала, право на распоряжение которыми предоставлено на основании решений о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, принятых в соответствии с пунктом 2 указа № 69 от 23 февраля 2024 г., используются гражданами на условиях и в порядке, действовавших до вступления в силу постановления.

Документ вступает в силу с 20 июня 2024 г.