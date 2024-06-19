Поддержка семей с детьми в Беларуси изменится

Палата представителей Национального собрания Беларуси сегодня во втором чтении приняла поправки в проект закона по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента, законопроектом закрепляются правовые нормы, направленные на увеличение минимального размера пособия по беременности и родам, а также пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

В частности, предусмотрено увеличение минимального размера пособий по беременности и родам таким категориям женщин, как молодые специалисты, иные лица, начинающие трудовую деятельность; учащиеся и студентки; женщины, зарегистрированные в качестве безработных до истечения 6 месяцев после увольнения (окончания службы, завершения обучения).

Кроме того, предусмотрено увеличение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком (для молодых специалистов, иных лиц, начинающих трудовую деятельность).

Проект закона также направлен на повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе после достижения ими возраста 18 лет.

Вследствие этого указанным категориям семей предполагается предоставить:

право родителям на получение всех видов государственных пособий в период краткосрочного нахождения ребенка-инвалида в доме ребенка в связи с оказанием ему услуги медико-социальной помощи;

право на получение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет родителям или другим лицам в период их обучения, переобучения по направлению службы занятости, что позволит родителям, ухаживая за ребенком-инвалидом, при необходимости приобрести востребованную на рынке труда профессию для последующего трудоустройства.

Законопроект содержит ряд норм, направленных на улучшение социального положения отдельных категорий семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети старше 3 лет.

Кроме того, регламентированы отдельные вопросы назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, с учетом практики применения законодательства.