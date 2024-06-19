Еще один отряд спецназначения внутренних войск МВД создали в Беларуси

Отряд специального назначения "Витязь" с местом дислокации в Витебске и Полоцке создали во внутренних войсках МВД Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

"Заступил на боевое дежурство отряд спецназначения "Витязь". Он полностью укомплектован, внушительный резерв опытных бойцов ждет очереди пополнить его ряды и испытать свои силы", - сказал первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник штаба полковник Александр Быков, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в задачи отряда "Витязь" входит "борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, пресечение массовых беспорядков и оказание содействия органам пограничной службы в охране государственной границы".

На вооружении подразделения находятся "самые современные образцы техники и оружия, средства РЭБ, связи, разведки, БЛА, бронеавтомобили".

С конца декабря 2022 года в Беларуси было создано уже около десятка отрядов подобного назначения, включая два "добровольческих" отряда. Эти подразделения находятся в подчинении внутренних войск МВД.