Последнее обновление: 18.06.2024 17:07

Польские фермеры придумали способ борьбы с нелегальными мигрантами

Польские фермеры из организации "Массовый всепольский протест фермеров" придумали способ бороться с нелегальными мигрантами.

Как пишет интернет-портал Wirtualna Polska, они выливают вдоль наиболее опасных участков восточной границы тонны свиного навоза, чтобы остановить нелегальных мигрантов.

"Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию", - цитирует портал одного из организаторов акции.

По словам другого фермера, они рассчитывают на то, что нелегальные мигранты не будут пересекать эту полосу, если соблюдают свою веру.

Участники акции исходят из того, что большинство нелегальных мигрантов исповедуют ислам, по канонам которого свинья считается нечистым животным, сообщает портал.

В четверг, 13 июня, вступило в силу постановление МВД Польши о создании буферной зоны на границе с Белоруссией. Ее длина составляет 60,67 км, ширина - от 200 м до 2 км. Ограничения на передвижение и пребывание внутри буферной зоны введены в 27 населенных пунктах. Буферная зона создана на 90 дней, однако действие ограничительных мер может быть продлено.



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