Правила регистрации машин в Беларуси изменились

В Беларуси с 17 июня 2024 года начали действовать новые правила регистрации автомобилей.

Согласно постановлению Совмина № 294 от 19 апреля 2024 года, владельцы новых автомобилей или тех, которые были приобретены в лизинг, смогут обращаться в регистрационное подразделение ГАИ в период до 30 дней со дня приобретения, получения или ввоза машины. Сейчас на это отведено 10 дней.

Кроме того, при постановке на учет авто субъекта хозяйствования не надо представлять документ по исчислению и уплате утилизационного сбора, зарегистрированного таможней, а также документ, подтверждающий освобождение от такого сбора, и некоторые другие.

При регистрации транспортного средства, которое ранее не оформлялось на территории Беларуси или стран ЕАЭС, потребуется выписка из цифрового паспорта с действующим статусом.

Также больше не потребуется свидетельство о регистрации машины, но лишь в том случае, если в АИС ГАИ есть данные об этом документе.

Получить новые документы о регистрации после их утраты можно при уплате госпошлины. Смена места регистрации владельца автомобиля не будет ни на что влиять. Пункт об этом из правил исчез.

В постановлении также обновлен список оснований, которые являются причиной снятия машины с учета для утилизации.

Так, к основаниям добились документальное подтверждение утраты эксплуатационных характеристик вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, боевых действий, актов терроризма, ДТП и других происшествий.

Автовладельцы могут не проходить процедуру снятия с учета машины, если в АИС ГАИ есть сведения об аресте транспортного средства, о запрете совершения регистрационных действий в отношении него, нахождении авто в международном розыске.

Также основанием для снятия с учета машины для утилизации может стать отсутствие информации в регистрационном подразделении о том, что транспортное средство эксплуатировалось не менее одного года (до этого этот срок составлял не менее трех лет).

Документ также уточняет правила поставки на учет машин с поврежденным или измененным VIN-кодом. При уничтожении первоначального VIN-кода, если это не было связано с умышленными действиями, регистрация автомобиля будет производиться с отметкой об ограничении, что снять с учета его будет нельзя.