Последнее обновление: 17.06.2024 16:01

Нелегалы пытались въехать в Польшу из Беларуси в вагоне с керамзитом

Группа из четырех нелегальных мигрантов пробовала въехать в Польшу из Беларуси в вагоне товарного поезда, перевозившего керамзит. Об этом сообщила польская служба пограничной охраны.

Нарушителей, засыпанных для маскировки слоем сыпучего строительного материала, первоначально обнаружили сотрудники службы охраны железных дорог. Затем они были переданы пограничникам.

Согласно информации, нелегальные мигранты - граждане Алжира в возрасте 21-29 лет.

Как выяснилось, один из мигрантов был ранее осужден в Нидерландах за участие в преступной группе и насилие в отношении представителя власти.

Все четверо нарушителей были отправлены в охраняемый центр для иностранных граждан.



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