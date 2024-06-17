Разлив нефти возле Сингапура распространился на побережье острова и угрожает морскому заповеднику

Сингапур усиливает работы по ликвидации нефтяного пятна, которое распространилось вдоль побережья после аварии двух судов. Об этом сообщает Reuters.

Нефть попала в воды Сингапура после того, как в пятницу днем в южном порту Пасир-Панджанг земснаряд под флагом Нидерландов столкнулся со стационарным бункеровозом под флагом Сингапура.

Власти Сингапура заявили, что судно больше не вытекает нефтью, но в субботу вечером добавили, что "из-за приливного течения очищенная нефть осела вдоль береговой линии, включая Сентозу, природный заповедник Лабрадор, Южные острова, Южный пирс Марины и парк Восточного побережья".

Как сообщают, нефтяной блеск также был замечен в водах, окружающих Морской парк Сестринских островов, морскую природоохранную территорию площадью 400 тыс. квадратных метров.

Сингапур является мировым центром судоходства и бункеровки топлива. Влияние разлива нефти на окружающую среду остается неясным, но местная газета The Straits Times сообщила, что рыбаки были предупреждены о резком увеличении количества погибшей рыбы в течение следующих нескольких дней.

Эндрю Диксон, который руководит экологически чистым курортом менее чем в часе езды от Сингапура, сказал, что нефтяные разливы такого масштаба случаются редко, и власти должны ввести жесткие наказания "за подобные вещи, чтобы этого не произошло".