Германия отмечает рост потока мигрантов c "белорусского" маршрута

В Германии отмечают нарастание количества мигрантов, прибывающих на её границы после нелегального пересечения границ ЕС с территории Беларуси, однако цифры пока существенно меньше, чем за этот же период 2023 года. Об этом сообщает dpa.

За первые пять месяцев 2024 года немецкая полиция обнаружила 2215 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС "белорусским маршрутом". Этих людей задержали во время проверок на границах с Польшей и Чехией.

С января по май цифра постепенно увеличивалась: если в первые зимние месяцы года обнаружили 25-26 таких людей, то в марте – уже 412, в апреле – 861, в мае – 891.

Это повторяет тенденцию предыдущего 2023 года, однако количественные показатели тогда были еще больше – более 6000 человек за первые 5 месяцев.

Как известно, в последнее время ситуация на польско-белорусской границе снова обострилась, несмотря на то что ее укрепили забором высотой более 5 метров.

Польские пограничники почти ежедневно фиксируют попытки мигрантов на территории Беларуси перейти границу, при этом часто происходят столкновения. В одном случае пограничник умер от полученных ножевых ранений, Варшава требует от Минска выдать этого мигранта.

Президент Анджей Дуда собирал Совет национальной безопасности из-за обострения на границе с Беларусью.