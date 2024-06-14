В Польше перехватили полмиллиона пачек контрабандных сигарет

Польские таможенники в Подляском воеводстве перехватили большой груз контрабандных сигарет из России, которые попытались ввезти с территории Литвы под видом груза яиц. Об этом сообщает RMF24.

Польские таможенники обнаружили контрабандный груз на границе Литвы с Польшей. Согласно документам, 35-летний водитель фуры с гражданством Беларуси перевозил яйца. Однако проверка груза сканерами показала, что содержимое не соответствует задекларированному.

Внутри машины оказались 520 тысяч пачек сигарет российского производства ориентировочной стоимостью 8 млн польских злотых (€1,8 млн).

Водителя арестовали на три месяца, за сознательную перевозку такой контрабанды ему может грозить до 10 лет лишения свободы.