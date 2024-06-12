Последнее обновление: 12.06.2024 17:05

В Нидерландах убийц журналиста-расследователя осудили на более чем 20 лет тюрьмы

В Нидерландах объявили обвинительные приговоры трем лицам, причастным к убийству известного нидерландского журналиста Петера Р. де Вриса в июле 2021 года. Об этом сообщает AP.

Всех трех подсудимых – стрелявшего, водителя, который помог ему уехать с места и организатора нападения, осудили как непосредственных соучастников убийства.

Стрелок и водитель получили 28 лет лишения свободы, организатор – 26 лет и один месяц. Прокуроры требовали для всех троих пожизненного лишения свободы.

Председательствующий судья в окружном суде Амстердама Герт Олдекамп отметил "беспрецедентную безжалостность" участников убийства и отметил, что их действия показали полное безразличие к ценности человеческой жизни.

В Де Вриса стреляли в центре Амстердама 5 июля 2021 года, он умер от полученных ранений через девять дней. Журналисту было 64 года. Этот случай шокировал страну.

Де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе о похищении пивного магната Фреди Хайнекена в 1983 году.

Ранее он находился под защитой полиции после получения угроз из-за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.

После гибели де Вриса обвинения предъявили всего девяти лицам, одного из подозреваемых задержали в Польше. Троих осудили как сообщников, присудив от 10 до 14 лет лишения свободы. Одного признали непричастным к убийству, но объявили приговор за хранение наркотиков.

Еще двоих, которых обвиняли в причастности к преступной организации, в итоге оправдали, потому что суд не увидел достаточных доказательств существования организации.

Имена подсудимых не раскрывают из-за требований нидерландского законодательства о приватности.



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