Правительство Польши одобрило создание буферной зоны на границе с Беларусью

Польское правительство 10 июня поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью, где участились нападения на пограничников.

Об этом в понедельник сообщил премьер Польши Дональд Туск.

После выездного заседания польского правительства в городе Белосток, расположенном в чуть более 50 километрах от границы с Беларусью, Туск объявил об одобрении резолюции "о создании буферной зоны на границе".

"Идея, конечно, заключается в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы, как для Пограничной службы, так и для военных и полиции", – пояснил глава польского правительства.

Туск добавил, что правительство осознает негативные последствия создания зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям.