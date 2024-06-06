Власти Минска отчитались о победе над частными детсадами

Власти Минска ликвидировали все частные детские сады, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

До введения обязательного лицензирования этого вида деятельности в Минске работало менее 10 таких образовательных учреждений.

«На данный момент частных садов в Минске нет. До появления закона «О лицензировании» в городе насчитывалось 5-6 таких учреждений. Но в настоящее время они прекратили деятельность», - заявил Стригельский в эфире госсми.

«Не могу сказать, что уровень образования или условия пребывания детей там были какие-то особенные, повышенной комфортности. Разве что группы несколько меньше. Сейчас все наши государственные сады, а их в городе 471, предоставляют на высоком уровне качественное дошкольное образование, в том числе и питание», - сказал чиновник.