Власти Польши информационной кампанией попытаются отговорить мигрантов нелегально прибывать через Беларусь

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава подготовит информационную кампанию, направленную на жителей стран, откуда приезжают люди, которые пытаются нелегально пересечь границу с Беларусью. Его слова цитирует радиостанция RMF FM.

Сикорский пояснил, что кампания попытается показать, "что происходит на границе, для иностранцев", чтобы они "не были обмануты русскими или белорусами".

Глава польского МИД отметил, что среди людей, которые недавно были задержаны при попытках нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу, 90% – это люди с российскими визами, тогда как Беларусь вообще отменила визовый режим для граждан определенных стран.

"Мы покажем, что граница защищена. Мы надеемся, что это убедит этих людей не подвергать себя опасности и не отдавать себя в распоряжение контрабандистов, КГБ и ГРУ", – сказал он.

Кампанию, прежде всего видео, планируют распространять в страны, откуда происходят мигранты, через польские дипломатические представительства.

На прошлой неделе глава польского правительства Дональд Туск объявил, что из-за ситуации на границе с Беларусью – где участились случаи нападения на пограничников и прорывов заграждений – там будет восстановлена буферная зона.