Последнее обновление: 24.05.2024 13:12

Беларусь депортировала гражданина Литвы по линии Интерпола

Находившийся в международном розыске по линии Интерпола гражданин Литвы экстрадирован из Беларуси на родину, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«35-летний фигурант разыскивался правоохранительными органами соседней страны за то, что в состоянии алкогольного опьянения вместе с подельниками изнасиловал несовершеннолетнюю и причинил ей телесные повреждения. В тот же день, применяя физическое и психологическое насилие к другой несовершеннолетней, злоумышленник попытался совершить в ее отношении аналогичные действия. Довести свой умысел до конца ему помешал хозяин жилища, который встал на защиту девушки. Однако здоровью потерпевшей нанесен вред», - говорится в сообщении ведомства.

По каналам Интерпола была получена информация о возможном пребывании преступника на территории Беларуси: местонахождение мужчины установили и задержали его в агрогородке Бенякони Вороновского района.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование