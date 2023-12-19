Минэнерго Беларуси назвало фейком статью Bloomberg о проблемах на БелАЭС

Минэнерго Беларуси назвало статью Bloomberg о проблемах на БелАЭС на этапе ее строительства фейком, призванным дискредитировать отношения Беларуси с Россией.

"Это очередная попытка дискредитировать через данный проект наши добрые отношения с нашим старшим братом - Российской Федерацией", - заявил замминистра энергетики РБ Михаил Михадюк в комментарии, опубликованном пресс-службой ведомства.

Он утверждает, что оппоненты выхватывают отдельные рабочие моменты и пытаются преподнести как некую катастрофу.

"Нет никакой катастрофы. Мы ни себе не враги, ни соседним странам и понимаем свою ответственность перед нашими детьми, внуками и перед будущими поколениями", - подчеркнул Михадюк.

По его словам, если на какой-то стадии можно было повысить уровень надежности, что-то усовершенствовать, то это делалось: "это вызывало некоторые дополнительные проверки оборудования, где-то мелкие проектные решения совершенствовались. Здесь ничего нет удивительного".

Bloomberg со ссылкой на документы Росатома сообщил, что во время подготовки реактора на Островецкой АЭС была обнаружена «загадочная и чрезвычайно редкая проблема: ионообменная смола просачивалась в первый контур, угрожая заклинить критически важные компоненты.

Издание пишет, что при наличии этой проблемы после запуска ядерной реакции в реакторе смола могла повредить стержни управления и топливные сборки. В худшем случае ионообменная смола, которая регулирует чистоту воды, протекающей по каналам и трубам станции, могла бы затруднить управление реактором, что привело к повышению риска аварии.

Утверждается, что именно по этой причине 25 февраля 2022 года Росатом временно отключил только что заправленные топливом энергоблок Белорусской АЭС, отложив его коммерческое использование более чем на год.

Причина загрязнения смолой остается неясной и о ней не было сообщено международным органам безопасности. По словам трех инженеров-ядерщиков, хорошо знающих конструкции российских реакторов, важно выяснить, связана ли проблема с эксплуатационной ошибкой или с конструкцией системы, чтобы она не повторилась в других местах, где строятся такие же реакторы ВВЭР-1200.

"Выпад, который сегодня появился в СМИ, - очередная попытка дискредитировать, очернить наш совместный с Российской Федерацией проект. Время покажет, и оно уже показывает: станция работает надежно и уверенно", - заявил Михадюк.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать нештатную ситуацию на БелАЭС в феврале 2022 года заявил: «Мне известна эта публикация. Но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией, потому что речь идет о пуско-наладочных работах. Это не нештатная ситуация во время работы станции».

По сути, Песков признал наличие проблемы, лишь отказавшись называть ее нештатной. Лукашенко также признал проблемы, возникшие при строительстве БелАЭС.

"Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода - год позже, чем где-то чего-то недоработать", - заявил он в марте 2023 года.