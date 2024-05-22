Верховная Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Верховная рада 22 мая приняла во втором чтении законопроект №10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга". Об этом сообщил народный депутат от "Европейского солидарности" Алексей Гончаренко.

Законопроект предусматривает, что украинцы, которые будут путешествовать по странам ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не платить дополнительных средств за услуги роуминга в течение 4 месяцев.

Кроме того, абоненты из ЕС в Украине будут пользоваться домашними тарифами.