Последнее обновление: 27.03.2024 09:14

В Литве хотят признать местную Компартию преступной организацией

Литовский Сейм 26 марта одобрил законопроект, целью которого является юридическая оценка Коммунистической партии Литвы (КПЛ) как преступной организации.

За предложение признания КПЛ преступной организацией проголосовали 52 члена литовского Сейма, против – четверо, а 43 депутата воздержались, сообщает LRT.

В проекте также предусматривается, чтобы члены КПЛ, которые ранее занимали руководящие должности, были ограничены в возможностях участия в политической и дипломатической деятельности Литвы.

"После принятия этого закона Литовское государство констатирует, что Коммунистическая партия Литвы несет ответственность за сотрудничество с оккупационными властями, применение репрессивных мер против народа Литвы и самого государства", – подчеркнул один из инициаторов предложения, член фракции консерваторов Аудронюс Ажубалис.

Политик подчеркнул, что законопроект касается только оценки Компартии Литвы как юридического лица и ее руководителей, а "к рядовым членам КПЛ это не имеет никакого отношения".

В то же время член Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене считает проект неактуальным, поскольку большинство лидеров Компартии Литвы уже и так не участвуют в активной политике.

Предложение объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией в литовском Сейме выдвигали еще в 2018 году.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование