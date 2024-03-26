Беларусь прорабатывает с Росатомом строительство мобильного атомного реактора

Беларусь прорабатывает с Росатомом проект по строительству мобильного атомного реактора. Об этом заявил академик - секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси Сергей Щербаков в рамках международного форума "Атомэкспо" в Сочи.

"Еще в советские времена у Беларуси были такие наработки. Однако проект свернули. (. . .) Сейчас есть другие технологические платформы и возможности. И мы прорабатываем с Росатомом создание мобильного атомного реактора на новых технологиях", - сказал Щербаков.

По его словам, создание мобильного атомного реактора "очень важно для России с ее отдаленными регионами".

Щербаков также отметил, что белорусские ученые планируют проводить исследования материалов для промышленности с помощью многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в России.