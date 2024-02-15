Последнее обновление: 15.02.2024 18:11

Франция в 2024 году достигнет расходов на оборону на уровне 2% ВВП

Франция по итогам 2024 года должна достичь задекларированной для членов НАТО цели тратить на оборону 2% ВВП, заявил министр обороны Себастьен Лекорню.

В 2024 году Франция заложила на оборону 47,2 миллиарда евро и должна по итогам года достичь цели о 2% ВВП. Сначала прогнозировали, что расходы 2024 года составят 1,94% ВВП, а на показатель 2% Париж выйдет не раньше 2025 года, пишет Politico.

Лекорню отметил, что этого все равно будет недостаточно и стране нужно активно инвестировать в вооружение. Семилетний план финансирования обороны предусматривает дальнейший рост инвестиций в армию.



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