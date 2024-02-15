Мировые поставки нефти в январе упали на 1,4 млн б/с

Мировые поставки нефти в январе резко сократились на 1,4 млн б/с и составили в среднем 101,45 млн б/с.

Этому способствовало вступление в силу новых добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+, а также перебои производства нефти в Северной Америке из-за сильного похолодания, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Экстремальная погода привела к снижению добычи в Соединенных Штатах на 540 тыс. б/с, в Канаде - на 360 тыс. б/с, подсчитали аналитики МЭА. В свою очередь, дополнительные сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ привели к выпадению из структуры мировых поставок около 300 тыс. б/с.

Давление на рынок продолжила оказывать напряженная ситуация в Красном море из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В МЭА отмечают, что за месяц стоимость барреля Brent выросла на $5.