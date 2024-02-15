СК Беларуси завершил расследование дела частной школы «Смарт Скул»

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей частной школы «Смарт Скул» по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса РБ.

«…обвиняемый, являясь учредителем ЧУО «Средняя школа «Смарт Скул», в группе с жительницей Минска – одним из руководителей учреждения, и иными лицами в период с июля 2021 по август 2022, путем умышленного введения родителей учащихся в заблуждение относительно реальных возможностей подконтрольного им учреждения по реализации права их детей на образование, завладел денежными средствами, перечисленными за обучение детей. Фактически деньги, получаемые за обучение, не использовались в образовательных целях, для укрепление материальной базы, выплаты соответствующей заработной платы, а выводились на счета подконтрольных субъектов хозяйствования», - говорится в сообщении СК РБ.

Также установлено, что в 2020 – 2023 учебных годах «Смарт Скул» якобы официально принимали на обучение не более 25 учащихся 1 - 4 классов, однако в 2021-2022 учебном году в данной частной школе без факта зачисления в учреждение образования, «скрывая это от Министерства образования Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов власти», обучалось более 600 несовершеннолетних по возрасту соответствующих 1-11 классам.

«Им оказывались лишь консультационные, репетиторские услуги удаленно посредством программы «Zoom», а также данная деятельность осуществлялась в помещениях, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом, значительное число несовершеннолетних обязательную образовательную программу на уровне общего среднего образования не осваивали в течение длительного времени», - сказано в сообщении.

«…в «Смарт Скул» отсутствовали учебники и учебные пособия; выдавались ведомости четвертных отметок без фактического освоения слушателями соответствующей образовательной программы; не формировалось штатное расписание школ; большинство учителей не были приняты на должность в соответствии со штатным расписанием, а числились в качестве педагогов дополнительного образования в других подконтрольных субъектах хозяйствования или были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а некоторые вели уроки и вовсе без оформления трудовых отношений; в личные карточки учащихся сведения вносились без издания соответствующих приказов», - сообщает СК.

Нанесенный ущерб в СК оценили в более чем 1 млн. рублей.