Последнее обновление: 01.02.2024 17:40

В 2023 году в Беларуси зарегистрировано 12 тыс. фактов мошенничества

В Беларуси в прошлом году зарегистрировано 12 тыс. фактов мошенничества. Об этом заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

"В 2023 году в Беларуси зарегистрировано чуть больше 85 тыс. преступлений, из которых почти 12 тыс. - это мошенничества. В общей сложности это довольно высокий удельный вес. Данная категория преступлений весьма латентна, поскольку многие граждане не обращаются в милицию. Они либо не знают, что в отношении них совершили преступление, либо были использованы различные технические средства, и люди уверены, что никто не найдет злоумышленников", - сказал Андрей Ковалев.

При этом он заверил, что МВД на особом контроле держит эту категорию преступлений.



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