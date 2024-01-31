В ФРГ появится единая платежная карта для беженцев

Почти все федеральные земли ФРГ договорились о единой платежной карте для беженцев, пишут немецкие меда.

Согласно информации, исключение составят только две земли - Бавария и Мекленбург - Передняя Померания, которые намерены создать свои локальные карты для беженцев.

Власти страны ожидают, что такая платежная карта по всей территории Германии будет введена в действие летом или осенью этого года.

"С помощью платежной карты наличные платежи просителям убежища станут практически ненужными. Это минимизирует административную нагрузку на местные органы власти", - заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Прежде всего карты призваны помешать мигрантам переводить деньги из господдержки Германии друзьям и родственникам. Среди других особенностей новой карты для беженцев - она действует только на территории Германии, включая онлайн-платежи, а снимать с нее можно только небольшие суммы наличных (лимит устанавливают земли).

При этом ограничений на товары не предусмотрено, но в случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей.