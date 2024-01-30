Россия запретила Таиланду депортировать участников группы «Би-2» в Израиль

Россия запретила Таиланду депортировать провинившихся и арестованных участников группы «Би-2» с российским гражданством в Израиль, хотя накануне музыкантам удалось согласовать с властями Таиланда депортацию именно в Израиль.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в заявлении в телеграм-канале группы «Би-2».

В сообщении также подтверждается информация о том, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Ранее во вторник об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Российское гражданство имеют барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Участники группы удерживаются в миграционном центре в общей камере на 80 человек после того, как были задержаны властями Таиланда за концертную деятельность без разрешения. Высказываются предположения, что задержание косвенно связано с тем, что музыканты группы отказались поддержать российское военное вторжение в Украину и занимают жесткую антивоенную позицию.