Последнее обновление: 17.01.2024 10:38

FAO профинансирует продолжение проекта с Минздравом Беларуси

Минздрав Беларуси и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) подписали соглашение о реализации второго этапа проекта с «Укрепление стратегических инвестиций в безопасность пищевых продуктов».

Объем финансирования на 2024 года составит $95 тыс., сообщила пресс-служба Минздрава РБ. Ответственным за реализацию проекта назначен НПЦ гигиены.

«В текущем проекте совместно с международными экспертами предусмотрена самооценка системы контроля безопасности пищевой продукции, разработка комплексной многоотраслевой политики и законодательства по обеспечению безопасности пищевых продуктов, а также ряд обучающих мероприятий на базе образовательного центра НПЦ гигиены», - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа данного проекта в 2020-2022 годах с общим объемом финансирования $300 тыс. проведено 33 мероприятия, подготовлено более 2 тыс. специалистов санитарной службы и иных заинтересованных ведомств.



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