Форс-мажор объявлен на крупнейшем месторождении нефти в Ливии

Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила с 7 января форс-мажор в отношении крупнейшего в стране месторождения Шарара из-за его блокировки протестующими, сообщила NOC.

Выступления привели к прекращению поставок нефти с месторождения на экспортный терминал Завия. Ведутся переговоры о скорейшем возобновлении производства, отмечает компания.

Мощность месторождения Шарара составляет 300 тыс. баррелей в сутки. Месторождение управляется совместным предприятием NOC, Equinor, OMV, Repsol и TotalEnergies. Неделей ранее сообщалось об остановке месторождения El-Feel на 70 тыс. б/с, и пока не поступало обновлений о статусе операций на нем, передает Интерфакс.

Эксперты S&P полагают, что события в Ливии могут сказаться на ценах на легкую нефть в Средиземноморье, оказав поддержку таким сортам, как азербайджанская Azeri Light, алжирская Saharan Blend и казахстанская CPC Blend.

Согласно последнему отчету ОПЕК, в ноябре 2023 года Ливия добывала 1,178 млн баррелей в сутки.