Минтруда РБ прокомментировало новую редакцию закона о социальном обслуживании

Минтруда РБ прокомментировала принятую в стране новую редакцию закона «О социальном обслуживании», а также поправки в 11 законодательных актов по вопросам соцобслуживания и соцвыплат.

Законом вводится механизм оценки нуждаемости в социальном обслуживании через набор «социальных показаний», где наряду с состоянием здоровья будут учитываться условия жизнедеятельности гражданина (наличие безбарьерной среды, удобств, горячей воды, лифта), а также его социальное окружение и другие факторы. В результате такой оценки человеку будет предлагаться оптимальный персональный набор социальных услуг, утверждает ведомство.

Предусматривается внедрение системы долговременного ухода, которая будет представлять собой комплекс межведомственных взаимодействия по оказанию гражданам социальных услуг и медицинской помощи.

Долговременный уход предусматривается для граждан, имеющих особую нуждаемость в посторонней помощи. В основе долговременного ухода – сопровождение пожилого человека на дому во взаимодействии социальных и медицинских служб.

Для маломобильных граждан, которым сложно посещать отделения социальной реабилитации и абилитации, вводится дистанционная форма социального обслуживания. Это реабилитационная работа, досуговая деятельность, проведение консультаций психологов, иных специалистов. Задача – развитие навыков, социальных связей и общения.

Наименования домов-интернатов изменяются на «социальные пансионаты».

Согласно закону, вводится подвоз пожилых граждан и инвалидов, посещающих отделения дневного пребывания учреждений социального обслуживания. Такая возможность будет предоставлена нетрудоспособным гражданам, которые в силу состояния здоровья не могут пользоваться общественным транспортом либо проживают в населенных пунктах, где отсутствует регулярное транспортное сообщение. Также будет организовано транспортное обеспечение проживающих в домах-интернатах в рамках оказания им социальных услуг.

В законе предусмотрена норма по организации транспортного обеспечения не только для проживающих в домах-интернатах, но и для работников.

Законом обязательства по выполнению требований к содержанию и качеству социальных услуг распространены на всех (государственных и частных) поставщиков социальных услуг.

В систему государственных учреждений соцобслуживания помимо территориальных центров, домов-интернатов, центров социального обслуживания семьи и детей также войдут центры (дома) временного пребывания лиц без определенного места жительства; дома сопровождаемого проживания, целью которых является подготовка инвалидов к самостоятельной жизни.

Законом вводится лицензирование для негосударственных субъектов хозяйствования, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам.

Введение лицензирования направлено на соблюдение требований пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологических требований; требований к содержанию и качеству социальных услуг.

Лицензия будет выдаваться местными органами власти. Норма по лицензированию вступает в силу с 1 июля 2024 г. Срок получения лицензии предусмотрен до 1 октября 2024 г. После указанной даты деятельность по оказанию социальных услуг с обеспечением проживания без лицензии запрещается.

Кроме того, поправками в закон «О государственных минимальных социальных стандартах» в качестве стандарта вводятся нормативы бюджетного планирования расходов на социальное обслуживание. Их применение используется для определения минимального уровня необходимых государственных расходов на социальное обслуживание.

Поправками предусматривается, что в Минске, городах областного подчинения и районных центрах пенсии, пособия и другие социальные выплаты большинству граждан будут выплачиваться через банки. Право по желанию получать пенсию через почту по-прежнему сохранится для лиц старше 70 лет, инвалидов I и II группы.

Такое же право выбора остается и по детским пособиям у инвалидов I и II группы, у семей, воспитывающих ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет.

Кроме того, изменения не затрагивают граждан, проживающих в сельской местности. По-прежнему можно получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя. Как и прежде, на почте смогут получать пенсию лица, не имеющие паспорта по религиозным убеждениям.

Доставка пенсий и пособий на дом по всей стране отдается РУП «Белпочта».

Поправками в закон «О погребении и похоронном деле» закреплено право домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения, в структуре которых созданы отделения круглосуточного пребывания, обращаться как юридическое лицо в специализированную организацию для осуществления погребения граждан, проживавших в социальных учреждениях, при отсутствии родственников, знакомых, взявших на себя организацию погребения.

Услуги по погребению будут оказываться специализированной организацией в пределах установленного размера пособия на погребение

Все названные изменения вступают в силу с 1 июля 2024 г.