Польша одобрила строительство 24 малых ядерных реакторов

Власти Польши дали зеленый свет на строительство 24 новых малых модульных реакторов (ММР) – компактных аналогов атомных электростанций – на шести площадках в рамках стратегии по уменьшению использования ископаемого топлива, сообщают польские СМИ.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE), совместное предприятие между крупнейшим польским нефтеперерабатывающим заводом Orlen и химической компанией Synthos, планирует развернуть первые в стране малые реакторы до 2030 года.

"Польское правительство приняло принципиальное решение и утвердило шесть мест для размещения 24 современных блоков GE Hitachi BWRX-300 в Польше", – заявил генеральный директор OSGE Рафал Каспров в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата в Дубае.

Министерство климата и окружающей среды Польши сообщило, что реакторы будут построены во Влоцлавеке, Стальовой Воле (центральная Польша), Ставах Моновских, Новой Гуте, Домброве Гурничей (южная Польша) и Остроленце (северная Польша).