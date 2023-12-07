Последнее обновление: 07.12.2023 17:54

Железнодорожники Германии объявили масштабную забастовку

Пассажиры поездов по всей Германии сталкиваются с отменой тысяч рейсов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, которая продлится с вечера четверга до вечера пятницы (7-8 декабря), информируют tagesschau.de и wdr.de.

Пассажирам предлагается возможность перенести свою поездку или получить возврат средств за приобретенные билеты.

Профсоюз машинистов призывает всех работников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге присоединиться к забастовке. Среди их требований указано сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов и увеличение оплаты на 555 евро.

Кроме Deutsche Bahn, забастовка также касается региональных операторов поездов Transdev, AKN Eisenbahn и City-Bahn Chemnitz.

"Профсоюз машинистов портит второй уикенд Адвента миллионам непричастных людей. Забастовка так незадолго до смены расписания безответственна", – среагировали на забастовку в компании Deutsche Bahn.

В профсоюзе пообещали, что больше не будут бастовать до 7 января. Предыдущий раз профсоюз GDL устроил забастовку на железной дороге 15 и 16 ноября. Во время 20-часовой остановки работы тогда было отменено 80% междугородних рейсов. В некоторых регионах практически не было поездов и почти ни одной электрички.

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